Максим Решетников отчитал Елену Лопаеву за закупку телефонов для чиновников Речь идёт об аукционе на закупку 12 смартфонов

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Фото: Константин Долгановский

Губернатор Прикамья Максим Решетников в ходе заседания краевого правительства поручил провести проверку работы контрактной службы закупок аппарата правительства из-за информации в СМИ об объявленной закупке телефонов для чиновников.

Тема была поднята в финальной части заседания. Губернатор сделал строгое замечание руководителю аппарата Елене Лопаевой по поводу объявленной закупки и заявил, что необходимо провести проверку её контрактной службы.

Напомним, что аппарат правительства Пермского края объявил электронный аукцион на покупку смартфонов. Согласно техническому заданию, необходимо поставить 12 смартфонов чёрного цвета, диагональю 5,7 дюйма. Смартфоны должны иметь 8-ядерные процессоры с частотой 2,8 ГГц, встроенную память 64, оперативную — 4 ГБ. Срок поставки товара — в течение десяти рабочих дней с момента заключения контракта.

Максимальная цена контракта определена в 367,6 тыс. руб. Аукцион был заявлен на 25 марта.

По информации «Коммерсант-Прикамье», в аппарате правительства Пермского края пояснили, что закупка смартфонов осуществляется для обеспечения служебных обязанностей сотрудников аппарата правительства, имеющих разъездной характер работы, в том числе в территории края. Указанные средства связи способствуют оперативному доступу к сети интернет для голосовой и видеосвязи. Кроме того, на смартфонах предполагается использовать приложения, интегрированные в информационную систему аппарата правительства края, и другие средства коммуникации.

Также, по сообщению источников, губернатор своим решением отменил проведение закупки обслуживания чиновников краевого уровня в аэропорту. Сумма этой закупки - 1 млн рублей.



