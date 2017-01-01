В Пермском краевом суде рассмотрят апелляцию экс-главы «Стратегии»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пётр Пьянков перед оглашением приговора

Фото: Максим Анфалов

В Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба от стороны защиты экс-гендиректора «Стратегии» Петра Пьянкова. Сторона защиты не согласна с суммой требований, выдвинутых Пьянкову, сообщает ИА «Местное время».

Заседание суда по рассмотрению жалобы назначено на 8 апреля. По словам адвоката Пьянкова — Ольги Лагутиной, которые приводит издание, суд взыскал ущерб дважды. Сроки заключения они обжаловать не намерены.

Напомним, что в декабре 2018 года по совокупности преступлений суд приговорил Петра Пьянкова к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 2 млн руб. В счёт срока предпринимателю также зачтут время, проведённое в СИЗО и под домашним арестом.

Ещё один обвиняемый по делу «Стратегии», Дмитрий Щукин, избежал наказания, сопряжённого с лишением свободы. По решению суда он заплатит штраф 490 тыс. руб.

Пьянкова обвиняли в хищении средств фонда на сумму более 220 млн руб., отмывании средств на 150 млн руб. и незаконном образовании юридических лиц. Объём только одного обвинительного заключения по делу составил 1,5 тыс. страниц.

В марте 2016 года Центральный банк РФ аннулировал лицензию негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию граждан. Решением Арбитражного суда Пермского края от 30 января 2018 года указанный пенсионный фонд был признан банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство.

Бывшему генеральному директору фонда Петру Пьянкову, а также бизнесмену Дмитрию Щукину было предъявлено обвинение в хищении средств фонда. По сведениям Банка России, из 4,2 млрд руб. накоплений обязательного пенсионного страхования в НПФ недоставало около половины. В результате от действий НПФ в Прикамье пострадали более 70 тыс. вкладчиков.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться