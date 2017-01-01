Управляющим организациям Перми выдадут талоны на бесплатный вывоз снега

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Фото: Администрация Перми

На городском штабе по благоустройству замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич объявил о дополнительной помощи управляющим организациям. Им предоставят талоны на бесплатный вывоз снега на городские полигоны и противогололёдные материалы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич провёл еженедельный городской штаб по благоустройству, в котором приняли участие исполняющий обязанности прокурора Перми Виталий Дымолазов, начальник ИГЖН Пермского края Александр Евсюков, заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин, представители городской и районных администраций, учреждений благоустройства и подрядных организаций.

Игорь Субботин доложил, что по 1008 проблемным адресам, где уборка снега из дворов и с кровель домов ведётся некачественно, направлена информация в прокуратуру и по 586 адресам — в ИГЖН. Сотрудники районных администраций, департамента ЖКХ, МКУ «Городская коммунальная служба» в ежедневном режиме контролируют состояние придомовых территорий и кровель домов.

Этой зимой в Перми наблюдались самые интенсивные снегопады за прошедшие 24 года. Февраль стал самым снежным зимним месяцем — выпало 66 мм осадков. Такое количество осадков составляет 224% от месячной нормы февраля. В начале марта выпало уже 28 мм осадков, что составляет 97% от месячной нормы марта. Ежедневно на специализированные полигоны отправляется порядка 15 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимнего содержания на снежные полигоны вывезено 923,7 тысячи кубометров снега. Для сравнения, в прошлом году в аналогичный период с улиц города было вывезено более 500 тысяч кубометров снега.

Кроме того, в Перми утверждён план противопаводковых мероприятий. Подрядчикам ещё необходимо вывезти в течение марта около 350 тысяч кубометров снега — с дорог 3-й и 4-й категории и частного сектора, это то, что не предусмотрено контрактами.

Для того, чтобы не допустить образования застоя воды во дворах, администрация Перми приняла решение помочь управляющим организациям в вывозе снега. На каждый район выделено по 100 талонов для бесплатного вывоза снега на снежные полигоны.

Впереди ожидается понижение температуры и возможны многократные переходы через ноль градусов. Остаётся важным вопрос организации работ на тротуарах. Подрядчикам поставлена задача не допустить образования гололёда на тротуарах, пешеходных переходах, остановках общественного транспорта. Для борьбы с гололёдом во дворах управляющим организациям будут предоставлены противогололёдные материалы.