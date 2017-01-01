Пермячка отсудила у пассажирской компании 13,5 тыс. руб. за духоту в вагоне поезда



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Жительница Перми отсудила у АО «Федеральная пассажирская компания» компенсацию морального вреда в сумме 9 тыс. руб. и штраф в размере 4,5 тыс. руб.

Как уточнили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда, летом 2017 года жительница Перми приобрела билеты на себя и своих детей в купейном вагоне поезда по маршруту Пермь — Адлер.

Но всё время пути в купе не работал кондиционер. «Продолжительное время женщина и её семья пребывала в условиях, не соответствующих санитарным нормам и правилам. Как указала истец, данные обстоятельства привели к нарушению сна, повышенной утомляемости и продолжительной акклиматизации в месте назначения. В этой связи женщина обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда», — уточнили в суде.

Суд установил, что услуга по перевозке действительно была оказана «ненадлежащего качества, с нарушением требований санитарных правил». Пока решение в законную силу не вступило.

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