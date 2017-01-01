С начала года на нечищеные крыши жители Прикамья жаловались 87 раз

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В краевую Инспекцию государственного жилищного надзора продолжают поступать обращения жителей с жалобами на образование снежных навесов и наледи на крышах многоквартирных домов.

За период с 25 февраля по 6 марта поступило ещё 34 такие жалобы, всего с начала 2019 года поступило 87 жалоб. По всем поступившим ранее жалобам специалисты инспекции проверяют, как управляющие организации устраняют нарушения, выявленные после проверочных мероприятий и выданных предписаний, сообщают в ИГЖН.

С начала года больше всего нарушений было выявлено в Ленинском и Свердловском районах города Перми. Управляющим организациям ООО «УК «ПермьДомСтрой», ООО «УК «Центр» были выданы предписания об устранении нарушения в кратчайшие сроки.

По поступившим жалобам жителей города Березники на нечищеные дворы и наледь на кровлях многоквартирных домов, обслуживаемых УК «ЖЭУ №1», УК «Благо» и «Юбилейная», проведены выездные проверки, в ходе которых выявленные нарушения устранены в многоквартирных домах, которыми управляют ООО «ЖЭУ №1», ООО «Юбилейная», а управляющей организации ООО «УК «Благо» выданы повторные предписания.

За период с 25 февраля инспекцией проведено 74 осмотра многоквартирных домов по очистке кровель многоквартирных домов от сосулек и свесов. По их результатам управляющим организациям, которые не очищают крыши домов от снежных свесов и сосулек, даны поручения срочно навести порядок. Если же повторные объезды покажут, что поручения инспекции не исполнены, то будут приняты соответствующие меры воздействия.

Отметим, что совершение данного правонарушения чревато для должностных лиц штрафами от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацией на срок до 3 лет, для юридических лиц — от 250 тысяч до 300 тысяч рублей.