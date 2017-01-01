В Перми в жилом доме обрушилось перекрытие

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В жилом трёхэтажном доме по адресу ул. Социалистическая, 13 произошло обрушение потолка с потолочным перекрытием в одной из квартир верхнего этажа. ЧП произошло 11 марта.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что пострадавших нет, управление жилищных отношений готово предоставить людям маневренное жилье, сотрудники администрации Орджоникидзевского района обходят квартиры, на переселение в маневренный фонд уже дали согласие 5 человек.

Дом 1957 года постройки признан аварийным.

Напомним, на прошлой неделе в десятиэтажном доме (построен в начале 1990-х годов) по адресу ул. Юрша, 21 произошло обрушение козырька балкона технического этажа. Ранее в январе произошло обрушение перекрытий технического этажа 14-этажного дома по Революции, 3/1 (дом также построен в самом начале 1990-х годов).

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