Школа №9 в 17-й раз примет фестиваль «Прикамское чудо»



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«Прикамское чудо» обычно имеет сквозную тему Фото: оргкомитет фестиваля

С 24 по 27 марта 2019 года состоится XVII открытый театральный фестиваль школ Международного бакалавриата стран СНГ «Прикамское чудо». С 2001 года его организатором выступает пермская международная физико-математическая школа №9 им. А. С. Пушкина.

Фестиваль включает в себя театральную и образовательную программы.

Театральную программу отличает разнообразие представленных авторов и жанров, разнообразие возраста участников, широкая география театральных коллективов.

Образовательная программа традиционно отвечает названию фестиваля — «Прикамское чудо» — и каждый год раскрывает какое-то чудо земли Пермской. На сей раз это чудо — пермская интеллигенция, её дух, свобода, вера. Интеллигенция заводская, научная, филологическая, художественная, из областей образования и медицины...

Фестиваль будет закрываться в Международный день театра в Строгановском зале Очёрского музея. И это не случайно. Очёр считается родиной пермского театра, пермской оперы, и прикосновение юной актёрской братии к этому чуду должно придать исторического объёма её театральному самосознанию.

Визуальным образом фестиваля, сердцевиной его подарочного фонда станут образцы восприятия мира уральским крестьянством, отражённого в урало-сибирской росписи по дереву.

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