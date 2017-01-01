Подрядчики использовали 921 т противогололеёных материалов на пермских улицах



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Фото: Павел Шатров

Замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич провёл оперативный штаб с руководителями районных учреждений благоустройства. В период перепадов температур стоит задача обрабатывать тротуары независимо от категории улиц, сообщает пресс-служба администрации Перми.

По информации управления внешнего благоустройства администрации Перми, за выходные, 8—10 марта, подрядчики использовали 921 т противогололёдных материалов, с начала зимнего содержания — 32,5 тыс. т.

Главная задача подрядных организаций — не допустить образования наката и гололёда на дорогах, в заездных карманах общественного транспорта, на пешеходных переходах и тротуарах. Для этого необходимо соблюдать технологический цикл — обработку противогололёдными материалами с последующим прометанием.

В настоящее время в ряде районов зафиксировано, что подрядчики допускают нарушение технологического цикла, что приводит к образованию скользкости. Об этом пермяки сообщают в социальных сетях. Контроль за соблюдением правил благоустройства и деятельностью подрядных организаций осуществляют МКУ «Благоустройство района», управление внешнего благоустройства, а также сотрудники административно-технической инспекции.

При обнаружении наката на тротуарах подрядным предприятиям выдавались указания по подсыпке тротуаров.

Важная задача для подрядчиков — сосредоточиться на вывозе снега с улиц города, а также прочищать ливнёвку для отвода воды с проезжей части. За выходные подрядчики вывезли 56,2 тыс. кубометров снега, с начала зимнего содержания — порядка 904,4 тыс. кубометров снега.

Кроме того, в выходные, 8—10 марта, сотрудники районных администраций проверили содержание 1308 многоквартирных домов. Так, было выявлено 103 нарушения состояния дворов и 93 нарушения состояния кровли. Повторные обследования показали, что управляющие организации стали устранять нарушения, которые были выявлены ранее. По остальным нарушениям в отношении хозяйствующих субъектов применяются меры административного воздействия. За этот период составлено 12 протоколов. Кроме того, по 47 адресам информация направлена в прокуратуру и по 30 адресам — в ИГЖН для принятия мер.