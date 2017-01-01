В Перми на неделе ожидается в основном плюсовая температура

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Рабочая неделя в Перми, с 11 по 15 марта, ожидается относительно тёплой.

Как сообщает Гидрометцентр России, дневная температура (кроме четверга и пятницы) будет выше 0° — в понедельник и вторник днём прогнозируется +3°, в среду +1°.

Ночная температура до четверга также будет комфортной — до -3°. В четверг и пятницу ночью возможно до -9°. При этом синоптики предупреждают об опасном гололёде.