Не день центровых: «Парма» проиграла в чемпионате десятый матч подряд

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Фото: vtb-league.com

Несмотря на достаточно неожиданную победу в Кубке России, «Парма» в этом сезоне показывает прямо противоположные результате в чемпионате – Единой лиге ВТБ. В этом турнире пермская баскетбольная команда 10 марта проиграла десятый матч подряд и практически потеряла все шансы на попадание в плей-офф. Итоговый счёт против латвийского «ВЭФа» - 73:78.

«Шансов наверное уже нет», - сдержанно и смиренно сказал на послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера «Пармы» Вячеслав Шушаков, хотя это стало ясно ещё пару игр назад.

Обидно от того, что шансы на победу именно в этой игре, в отличие от предыдущих матчей, пермяки сохраняли почти до самого конца. Даже больше – «Парма» вела в счёте большую часть игрового времени, правда иногда позволяя гостям из Латвии сравнивать его. Решающей стала последняя пятиминутка, когда окончательно стало ясно, что «ВЭФ» точно не отстанет, причём уже хозяевам чаще приходилось стараться, чтобы не отпустить их вперёд. В итоге, шахматную партию «кто кого» выиграли латыши, одержав четвёртую подряд победу в чемпионате.

Единственный позитивный момент для пермяков – «новичок» Тре Маклин. Вернувшийся «пармовец» стал в этот вечер как минимум одним из самых заметных на площадке.

Лучшие у «Пармы»: Тре Маклин (15 очков), Кен Браун (12 очков + 4 передачи), Рашард Келли (9 очков + 9 подборов).

Вячеслав Шушаков, и.о. главного тренера «Пармы»:

— Команда сильно расстроена, парни очень хотели выиграть этот матч. Кто-то смог справиться с таким настроем на победу, а кто-то нет. Наши пятые «номера» (центровые Александр Винник и Иван Лазарев, - ред.) чисто психологически не смогли себя правильно подвести к игре, поэтому в этом аспекте игры у нас был провал. Также большая надежда была на то, что Саша Платунов поддержит заданный темп, но, к сожалению, он «не смог найти себя» в этом матче. Игра была тяжёлой также из-за того, что мы не смогли увеличить заданный нами темп. В итоге в четвёртой четверти это сказалось на кондиции тех игроков, которые провели больше игрового времени на площадке.

После этого поражения «Парма» расположилась на предпоследнем 13-м месте, хотя аутсайдер турнира – «Цмоки-Минск» сыграл на две игры меньше.

Следующий домашний матч «Парма» вновь проведёт в УДС «Молот» - в пятницу, 15 марта, в гости приедет красноярский «Енисей». Начало – в 19:00.