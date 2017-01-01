В пермской многоэтажке обрушился козырёк балкона технического этажа

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В Перми в десятиэтажном доме по адресу: ул. Юрша, 21 произошло обрушение козырька балкона технического этажа. ЧП случилось ещё в середине недели.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что угрозы дальнейшего обрушения нет, перекрытия дома не повреждены. Участок под балконом огорожен сигнальной лентой, по мнению специалистов эвакуации жителей не требуется. Решение о дальнейших действиях будет принято после выходных.

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