В праздничные выходные в Перми ожидается мокрый снег

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Выходные в Перми, с 8 по 10 марта, будут относительно тёплыми. Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 марта останется под влиянием относительно холодной воздушной массы.

Сохранится слабоморозная погода с температурой ночью -15° , днём -5°. В субботу с приближением очередного циклона с запада ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, температура повысится до -6° ночью и до 0° днём.

В воскресенье, 10 марта, станет ещё теплее — до +2° днём. Такая температура на 5—7° выше нормы и больше характерна для последних чисел марта.