Прокуратура и суд пресекли продажу российских паспортов

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Прокуратура Мотовилихинского района Перми в ходе мониторинга выявила в интернете сайты, которые предлагали купить паспорта гражданина РФ. Незаконно приобрести паспорт можно было на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Распространение подобной информации предоставляет возможность незаконного приобретения на территории РФ документа, удостоверяющего личность гражданина, который может использоваться для реализации прав граждан: получения образовательных услуг, медицинского обслуживания, регистрации по месту жительства, вступления в брак, что является недопустимым, подчеркнули в прокуратуре.

По итогам проверки прокурором района в суд направлено заявление о признании указанной информации запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.

Решением Ленинского районного суда Перми заявление прокурора удовлетворено, запрещенный контент заблокирован.

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