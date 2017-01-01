Определена дата третьего Пермского международного марафона

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Третий Пермский международный марафон пройдёт 7 и 8 сентября. Об этом сообщили в горадминистрации.

«Спортсменов и любителей бега ждёт много новинок. Так, например, в этом году планируется открыть уже 10 тыс. слотов на разные дистанции. К слову, их количество планируется увеличить, а также появится отдельный забег для детей», — отметили в пресс-службе.

Планируется изменение трассы забегов из-за реконструкции Комсомольского проспекта, но вовлечённые в забеги улицы пока не названы. Организаторы уверяют лишь, что праздник по-прежнему пройдёт в центральной части города.

Напомним, в прошлом году в марафоне приняли участие 7,2 тыс. участников.