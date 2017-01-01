61 дом культуры региона будет обновлён в рамках проекта «Культура малой Родины»

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41 ДК укрепят материально-техническую базу, в 22 ДК пройдёт ремонт. На эти цели выделяется 46,3 млн руб., сообщает сообщает пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края.

6 марта в Перми состоялся семинар по проекту «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» с представителями министерства культуры Пермского края, партпроекта «Культура малой Родины» и муниципалитетов — победителей конкурсного отбора 2019 года.

Федеральный проект по поддержке учреждений культуры в малых городах и сёлах реализуется с 2017 года. В этом году 61 дом культуры в 28 муниципалитетах Прикамья прошли конкурсный отбор и получат субсидирование.

41 ДК укрепят материально-техническую базу, в 22 ДК пройдёт ремонт. На эти цели выделяется 46,3 млн руб., из которых 28,5 млн руб. — средства федерального бюджета, 10,5 млн руб. — регионального, 7,2 млн руб. — муниципального.

«Проект «Культура малой Родины» долгосрочный, — рассказал председатель регионального общественного совета партпроекта, депутат Законодательного собрания Валентин Костылев. — С 2017 года 166 учреждений культуры из 41 муниципалитета Прикамья преобразятся благодаря участию в проекте и выделению средств из трёх уровней бюджета — это 132,5 млн руб.».

Как подчёркивают партийцы, среди основных задач проекта — повышение интереса местных жителей к культурным событиям. Так, благодаря модернизации ДК здесь начали проходить театральные гастроли, кинопоказы, онлайн-трансляции, а также увеличилось число мероприятий с участием местных коллективов.

Успешным опытом реализации проекта на семинаре поделилась заместитель главы администрации Кунгурского района по вопросам социальной сферы Юлия Лепихина. В частности, в 2017 году три дома культуры Кунгурского района получили значительную финансовую поддержку и смогли улучшить материально-техническую базу — это ДК в Шадейке, в Голдыревском и Комсомольском поселениях.

В 2018 году также три дома культуры получили поддержку для улучшения материально-технической базы — это Плехановский ДК (+проведение ремонтных работ), Ергачинский и Ленский ДК.

В этом же году четыре ДК Кунгурского района вошли в федеральный проект, и общая сумма выделяемых средств — 4,5 млн руб.

«На сумму 1,5 млн руб. будет проведён ремонт в Плехановском центре досуга, по миллиону выделят на пополнение материально-технической базы в учреждениях культуры Неволинского, Ергачинского и Ленского сельских поселений», — пояснила Юлия Лепихина.

До 15 марта муниципалитеты должны заключить соглашения в электронном бюджете для перечисления субсидий, пояснила заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина. До 1 ноября в ДК планируется провести все необходимые работы по проекту.

Задачи проекта «Единой России» «Культура малой Родины» — поддержка сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить своё мнение. Ещё одна задача партпроекта — проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов. Кроме того, партпроект предусматривает укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризацией новых детских постановок в регионах.

Региональным координатором партийного проекта в Пермском крае стала депутат краевого Законодательного собрания Надежда Лядова, общественный совет возглавил её коллега по региональному парламенту Валентин Костылев, сопредседателем общественного совета назначен глава Пермского регионального отделения Союза театральных деятелей России Анатолий Пичкалёв. В состав регионального общественного совета также вошли деятели искусства и культуры.