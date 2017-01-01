Из бюджета Прикамья выделят 30 млн руб. на погашение долгов МСЧ №6 и МСЧ №7 Многомиллионную задолженность обнаружили в ходе внеплановой проверки

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Фото: Яндекс. Карты

Сегодня, 6 марта, на заседании рабочей группы Заксобрания по подготовке ко второму чтению поправок в бюджет Пермского края на 2019—2021 годы депутаты Елена Зырянова и Сергей Клепцин предложили выделить в 2019 году 30 млн руб. на погашение просроченной кредиторской задолженности МСЧ №6 и МСЧ №7. Источник денежных средств — уменьшение расходов на 265 млн руб., заложенных на приобретение лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний. Эти деньги высвободились, так как с 1 января 2019 года полномочия по покупке перешли на федеральный уровень.

Сергей Клепцин пояснил, что краевые власти собираются объединить МСЧ №6 и МСЧ №7. Чтобы подготовить расчеты на финансирование нового объединённого лечебного учреждения, минздрав провёл в МСЧ №6 и МСЧ №7 внеплановую финансовую проверку и обнаружил, что главные врачи не вовремя проинформировали министерство здравоохранения о накопившейся кредиторской задолженности.

Представитель КСП Пермского края отметила, что, несмотря на то что в 2017 году эти два учреждения получали 32 млн руб. за погашение задолженности, на январь 2018 года просроченная задолженность у МСЧ №6 и МСЧ №7 в совокупности составляла 17 млн руб. и за год выросла до 30 млн.

В свою очередь представитель минздрава сообщил, что они уже приняли меры. Во-первых, бывший главврач одной из этих МСЧ уже дисквалифицирован и работать на аналогичных должностях больше не сможет. Во-вторых, появления новой задолженности быть уже не должно, так как сейчас уже ни одно бюджетное учреждение не может законтрактоваться сверх лимитов.

В итоге поправку в законопроект приняли почти единогласно — воздержались лишь депутат Александр Григоренко и представители КСП. Документ планируется принять во втором чтении 21 марта.

Отметим, 4 марта пресс-служба прокуратуры Пермского края написала, что МСЧ №6 накопила долги перед 69 поставщиками по исполненным государственным контрактам. Поэтому прокуратура внесла в министерство здравоохранения Прикамья представление об устранении нарушений. «Доводы, изложенные в акте прокурорского реагирования, признаны обоснованными, приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений и погашение имеющейся задолженности этого учреждения перед субъектами предпринимательской деятельности», — сообщается на сайте прокуратуры.