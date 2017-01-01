Частник победил Пермгорэлетротранс в борьбе за автобусный маршрут №34 Аукцион по маршруту №7 признан несостоявшимся

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Фото: Константин Долгановский

МКУ «Гортранс» подвело итоги аукционов по осуществлению регулярных перевозок пассажиров по автобусным маршрутам №7 «ПНИПУ» — «Микрорайон Верхняя Курья» и №34 «Площадь Дружбы» — «Микрорайон Новые Ляды».

Предполагалась, что по контрактам, которые будут заключены по результатам этих торгов, перевозчики будут работать всего полтора месяца — с 15 марта по 30 апреля 2019 года, поэтому начальная цена контрактов по маршруту №7 составляла всего 757,4 тыс. руб., а по маршруту №34 — 1,37 млн руб.

В результате на аукцион по маршруту №34 «Площадь Дружбы» — «Микрорайон Новые Ляды» поступило пять заявок. Но в аукционе приняли участие только четыре компании. ООО «Городской автобус» снизило цену контракта до 1,36 млн руб., а ООО «Разен» — до 1,35 млн. МУП «Пергорэлектротранс», которое закупило новые автобусы, предложило выполнить работы за 879,7 тыс. руб., а ООО «Дизель» — за 872,8 тыс. руб. В результате контракт решено было подписать с ООО «Дизель», которое, по данным МКУ «Гортранс», сейчас осуществляет перевозки по маршрутам №№18, 53, 77, 78.

Аукцион по маршруту №7 «ПНИПУ» — «Микрорайон Верхняя Курья» признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Отметим, 18 и 25 марта должны подвести итоги аукционов по автобусным маршрутам №7 и №34, по которым перевозчики будут предоставлять свои услуги с 1 мая 2019 по 31 января 2020 года. Начальная цена контрактов составляет 20 млн руб. и 18,9 млн руб. соответственно. Эти два маршрута входят в пилотный проект, который будут реализовывать в городе с 1 мая этого года по 31 января 2020 года. В этот период на десять маршрутов, участвующими в пилоте, будут внедрены бесплатные пересадки и безналичная оплата проезда.