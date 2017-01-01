В Свердловском районе могут появиться четыре новых автобусных маршрута

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В понедельник, 4 марта, состоялась встреча представителей администрации Перми с жителями Свердловского района, где был представлен проект новой маршрутной схемы.

Предложенная транспортная схема. Свердловский район Перми

Фото: Администрация Перми

Согласно ей, в районе запланировано появление четырёх новых автобусных маршрутов: №13 «Липовая гора» — «Станция Пермь I», №43 «Голый мыс» — «Южный» — «Комсомольская площадь», №45 «Микрорайон Крохалева» — «Улица Мильчакова», №31 «Улица Моторостроителей» — «Липовая гора» для обеспечения связи ул. Куйбышева и Героев Хасана.



Кроме того, планируется изменение конечных пунктов ряда маршрутов: автобусов №14 «Микрорайон Юбилейный» — «Драмтеатр», №34 «Новые Ляды — «Улица 1905 года», №56 «Станция Пермь II» — «Липовая гора», №59 «Микрорайон Юбилейный» — «Театр «Ироничная компания», №74 «Микрорайон Владимирский» — «Станция «Пермь II» и №75 «Микрорайон Соболи» — «Комсомольская площадь».

Маршрут №62 «Ипподром» — «Микрорайон Крохалева» будет перенесён с ул. Мира на шоссе Космонавтов. Планируется, что маршрут №42 будет следовать сообщением «Улица Совхозная» — «Микрорайон Красные казармы». Маршрут №61 «Новые Ляды» — «Комсомольская площадь» будет следовать по ул. Уинской.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться