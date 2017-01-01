Инвестиции в развитие экономики и социальной сферы Прикамья за год сократились на 7,6%



Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В январе — декабре 2018 года на развитие экономики и социальной сферы края использовано 238 млрд 7,9 млн руб. инвестиций в основной капитал, что составило 92,4% к уровню аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Пермьстат.

Объём инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за двенадцать месяцев 2018 года составил 183 млрд 83 млн руб., или 92,7% к уровню аналогичного периода 2017 года (в сопоставимых ценах). Из них собственные средства — 125 млрд 1,7 млн руб., или 68,3%. Привлечённые средства составили 58 млрд 81,3 млн руб. (31,7%), из них кредиты банков — 7 млрд 778,4 млн руб. (4,2%)

Основные инвестиции в 2018 году были направлены на «прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» и составили 65 млрд 53,9 млн руб., или 35,5% от общего объёма. На втором месте — «сооружения» (не включают в себя жильё и нежилые здания) — 58 млрд 247,2 млн руб., или 31,8%.