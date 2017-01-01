Пермяки за сутки собрали больше 230 тыс. руб. на осуществление мечты

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Восемнадцатилетняя пермячка Дарья Кустова благодаря неравнодушным людям и фонду «Дедморозим» смогла осуществить свою мечту и поехать в Санкт-Петербург.

В тринадцать лет Даше поставили диагноз: гепатоцеллюлярная карцинома (рак) правой доли печени. Недавно у болезни случился рецидив. Даше назначено лечение.

По словам врачей паллиативной службы, у девочки есть буквально неделя, чтобы осуществить мечту — погулять по Петербургу. Это связано с особенностями состояния здоровья и планом лечения — потом такой возможности может не быть.

Фонд «Дедморозим» решил помочь Даше с осуществлением мечты и бросил клич о сборе средств на поездку.

Люди всего за сутки собрали более 230 тыс. руб. Всего на счёт фонда «Дедморозим» поступило 401 пожертвование. Они сопровождались самыми тёплыми пожеланиями:

В итоге собранной суммы оказалось достаточно, чтобы мечта сбылась, — а если какие-то средства останутся, они будут потрачены на сопровождение девушки после её возвращения домой.

Жители Петербурга предлагали свою помощь в том, чтобы до отказа забить впечатлениями каждый день Даши в городе на Неве. Нашлись водитель, знатоки театров и галерей, разных художественных и самых живописных мест — все контакты переданы ей, сообщили в фонде «Дедморозим».

Вчера, 4 марта, рано утром Даша уехала с мамой, медсестрой и подругой в Северную столицу.

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