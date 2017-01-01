«Азот» направил на благоустройство 181 млн руб.

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В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» продолжается программа благоустройства. За последние два года на улучшение условий труда сотрудников был выделен 181 млн руб.

Программа благоустройства направлена на восстановление дорог, зданий и сооружений, а также ремонт бытовых помещений филиала. За последние несколько лет территория завода — а это около 200 га — заметно обновилась.

В 2018 году отремонтированы рабочие кабинеты, санузлы, комнаты приёма пищи, бытовки практически во всех подразделениях предприятия — в цехе пароводоснабжения и технологических коммуникаций, высших алифатических аминов, в цехе нитрит-нитратных солей, в аммиачном производстве. Работы выполнены «под ключ». В ходе ремонта установлены стеновые панели, навесные потолки, в бытовых помещениях выложена плитка. Закуплены новые сантехника, мебель, шкафы для переодевания, столы и другое необходимое оборудование. Аналогичные работы произведены в санитарной лаборатории и лаборатории по обслуживанию цеха высших алифатических аминов. Обновлена диспетчерская предприятия — выполнена перепланировка помещения, закуплена новая техника, в том числе два плазменных монитора диагональю 43 дюйма.

В зданиях на территории предприятия заменено более 2251 кв. м оконных блоков в нескольких подразделениях, в том числе большой объём ленточного остекления обновлён в отделении компрессии агрегата №1 аммиачного производства. 180 кв. м окон заменено в здании пожарно-спасательной части.

Завершён ремонт главной проходной предприятия. Обновлён фасад контрольно-пропускного пункта и отремонтированы все внутренние помещения, в том числе здравпункт в здании проходной. Он оснащён новым оборудованием, мебелью и отвечает всем требованиям современных клиник. Отремонтированы фасады пяти корпусов разных цехов.

Более 181 млн рублей «Азот» направил на благоустройство

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В Доме спорта Культурно-спортивного центра «Азот» отремонтированы спортивный зал, раздевалки и душевые. Главная заводская спортивная арена изменилась полностью и теперь отвечает всем современным требованиям — постелено специальное напольное покрытие, реконструированы стены и пол, установлены светодиодные светильники и спортивное табло. Стоимость проекта — порядка 10 млн руб.

Эдуард Сухомесов, главный архитектор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— «Азоту» в 2019 году исполняется 87 лет. Понятно, что вопрос ремонта зданий, сооружений, бытовых помещений приобретает особую важность. Условия работы сотрудников напрямую влияют на производительность труда, поэтому ежегодно мы стараемся привести в порядок как можно большее количество помещений и зданий. Средства на эти цели заложены в бизнес-план. Кроме того, мы направляем на благоустройство деньги, вырученные от сбыта металлолома. Программа по благоустройству продолжится и в 2019 году.

В планах на этот год — продолжение ремонта бытовых помещений в подразделениях филиала, демонтаж двух неэксплуатируемых зданий, обновление лаборатории отдела технического контроля.

По сообщению пресс-службы предприятия



