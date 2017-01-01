Более 500 спортсменов-инвалидов стали участниками Паралимпийского фестиваля

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Паралимпийский фестиваль, 2 марта 2019 года

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В субботу, 2 марта, в спортивном комплексе имени В. Сухарева состоялся фестиваль спорта инвалидов Пермского края. Мероприятие носит ежегодный характер и проходит под эгидой проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия». В 2019 году юбилейный, 25-й фестиваль также состоялся в рамках открытия IX краевого Паралимпийского спортивного фестиваля и стал его первым этапом, сообщает пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края.

С пожеланиями спортивных успехов и отличных результатов на открытии выступили депутаты-«единороссы», представители правительства Пермского края, администрации Перми и др. От регионального отделения «Единой России» спортсменов поздравил врио руководителя пермского регионального исполкома партии Станислав Швецов.

Также в рамках тождественного открытия Парафестиваля министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов вручил удостоверение и знак мастера спорта России международного класса чемпиону Европы по бочча Александру Легостаеву.

В соревнованиях приняли участие 533 спортсмена-инвалида — мужчины и женщины в возрасте от 18 лет до 65 лет из 31 муниципального образования Прикамья: Перми, Краснокамска, Кизела, Чусового, Чернушки, Оханска, Кунгура, Очёра, Лысьвы, Березников, Губахи, Нытвы, Добрянки, Верещагино, Чайковского, Осы, Соликамска, Елово, Барды, Куеды, пос. Ильинского, с. Уинского, пос. Сивы, пос. Частых и др.

«В этом году Парафестиваль проходит под девизом «Спортивный мир — один для всех». На первом этапе участники соревновались в гонках на колясках, беге на 60 м, дартсе, гиревом спорте, бочча, прыжках в длину с места, динамометрии, армрестлинге. Победители определены по номинациям, награждены медалями, дипломами и ценными призами», — рассказал региональный координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда» Александр Ивонин.

Отметим, что Парафестиваль проходит в Перми на протяжении календарного года и состоит из семи этапов. Все этапы фестиваля являются открытыми для участия спортсменов с инвалидностью. На следующем этапе — в апреле — традиционно проходит заплыв в бассейне. В мае в соревнованиях примут участие дети и подростки — этот этап посвящён Международному дню защиты детей. Также параспортсмены попробуют себя в лёгкой атлетике, в бильярдном и лыжном спорте. Помимо всего, в сентябре проходит полюбившийся всем спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья», который из года в год объединяет семьи с особенными детьми.