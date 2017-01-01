Гендиректору «Экола» Сергею Каштанову вынесли приговор

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Мировой судья Лариса Волегова вынесла приговор по уголовному делу в отношении руководителя компании по вывозу мусора «Экол» Сергея Каштанова. Бизнесмена приговорили к 300 часам обязательных работ, также он должен выплатить пострадавшим компенсацию в размере 20 тыс. руб., пояснили в судебном участке №2 Орджоникидзевского судебного района.

Гособвинение предлагало назначить подсудимому наказание в виде 400 часов обязательных работ. Он обвинялся в трёх преступлениях, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений).

13 июля 2018 года между Сергеем Каштановым и компанией молодых людей произошёл конфликт. Как установили следствие и суд, Сергей Каштанов нанёс удары девушке и двум её спутникам. О произошедшем стало известно благодаря тёте девушки, которая рассказала об этом на своей странице в Facebook. Сергей Каштанов отрицал свою вину в произошедшем.