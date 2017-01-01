Тимати оштрафован на 30 тыс. руб. по иску Александра Телепнева

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Сегодня, 5 марта, Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, осуждённого на два года колонии-поселения за избиение музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash). С певца Тимура Юнусова (Тимати) взыскано 30 тыс. руб. за оскорбление в социальной сети Instagram, сообщает РБК-Пермь.

Представитель Телепнева участвовал в заседании по видеоконференцсвязи, представитель Юнусова присутствовал в зале суда. Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в тридцатидневный срок.

Александр Телепнев направил в Мещанский суд иск к Тимуру Юнусову, в котором требовал компенсации морального вреда в размере 300 тыс. руб. и удаления из соцсетей рэпера оскорбительных высказываний в отношении Телепнева.

Юнусов выступал на стороне Ширмана в рамках судебных заседаний по делу об избиении диджея в пермском клубе. Кроме уголовного дела суды рассматривают гражданские иски сторон, в том числе требования DJ Smash на 12,5 млн руб. за преступление, совершённое ответчиками — бывшим депутатом Заксобрания Прикамья Александром Телепневым и промоутером Сергеем Ванкевичем.

Конфликт между Телепневым, его другом Ванкевичем и Ширманом произошёл 10 февраля 2018 года в клубе «Дом культуры» в Перми. У Ширмана в травмпункте зафиксировали побои и открытый перелом челюсти. После этого полиция возбудила уголовное дело по факту избиения Ширмана по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Телепнев и Ванкевич наказаны лишением свободы в колонии-поселении сроком на два года. По приговору Ленинского районного суда Перми от 18 июля 2018 года Телепнев отбывает срок в оханской КП-23, Ванкевич — в соликамской КП-8.

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