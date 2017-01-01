В июне вновь откроется авиарейс Пермь — Батуми

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С 6 июня авиакомпания «Победа» открывает прямой регулярный рейс из Перми на черноморский курорт Грузии – в город Батуми. Билеты уже в продаже. Полёты планируется выполнять три раза в неделю на Boeing 737-800, сообщает пресс-служба международного аэропорта Пермь.

Выполнять рейсы по маршруты Пермь — Батуми — Пермь российский лоукостер планирует с июня до конца сентября. Рейс ДР 943 будет вылетать из аэропорта Большое Савино по вторникам, четвергам и субботам в 20:55 и прилетать в международный аэропорт Батуми в 22:30. Обратным рейсом ДР 944 планирует вылетать из Грузии по средам, пятницам и воскресеньям в 23:20 и прибывать в Пермь в 04:55. Для каждого из аэропортов указано местное время.

В 2018 году рейс из Перми в Батуми выполняла авиакомпания «ЮВТ Аэро» и обслужила на линии почти 2 тыс. человек.

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