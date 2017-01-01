В «Гастропаб 40» празднуют Масленичную неделю

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Масленица — один из самых весёлых и долгожданных праздников в году, Масленичная неделя празднуется не только в кругу семьи, но и в ресторанах и кафе. Так, в «Гастропаб 40» всю неделю при заказе чая или кофе — фирменные блинчики в подарок.

У каждого шеф-повара свой фирменный рецепт блинов. Своим любимым рецептом с нами поделился шеф-повар «Гастропаб 40».

Блинчики из черёмуховой муки:

• мука черемуховая — 3 ст. л.;

• мука пшеничная — 0,75 стакана;

• мука ржаная — 0,75 стакана;

• молоко — около 3 стаканов;

• яйцо — 2 шт.;

• сахар — 3 ст. л.;

• масло растительное — 2 ст. л.;

• водка — 1 ст. л.;

• соль — 1 щепотка.

Этапы приготовления:

• муку просеять и смешать. 200 мл молока от общего количества довести до кипения, снять с огня. Всыпать муку, перемешать, накрыть крышкой, оставить на 30 мин. Добавить яйцо и сахар, тщательно перемешать. Добавить оставшееся молоко, размешать;

• последним влить в тесто растительное масло, перемешать. Тесто получается довольно густым, по консистенции похоже на кефир.

• Блинчики из черёмуховой муки готовы.

Подавать рекомендуем с карамелью и взбитой сметаной. Приятного аппетита!

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