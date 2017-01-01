Выбран подрядчик по разработке проектной документации дорожного строительства в Усольском районе
Выбран подрядчик на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации на реконструкцию дорог в Усольском районе, в том числе мостов. Победителем аукциона стало ООО «Проектно-сметное предприятие «Автомост», сообщает «Местное время».
Победитель аукциона предложил цену в 16,3 млн рублей. Второй участник предложил 14,5 млн рублей, но не был выбран в виду отсутствия опыта аналогичного вида работ.
Реконструкция дорог пройдет в три этапа:
— д. Городище — п. Шемейный с мостом через реку Полуденный Кандас протяженностью 7,695 км;
— с. Ощепково — с. Верх-Кондас км 9+880 — км 021+842 протяженностью 11,9 км;
— реконструкция моста через реку Кандас на км 6+000 на дороге с. Ощепково — с. Верх-кондас протяженностью 49 м.
Подрядчик должен выполнить корректировку инженерно-геодезических, геологических, гидрометеорологических изысканий для разработки проектной документации. Кроме этого, провести кадастровые работы, определить размер возмещения изымаемого в собственность Пермского края имущества, составить список насаждений, которые планируется срубить и прочее.
Завершить работы необходимо 20 мая 2020 года. Непосредственно реконструкция пройдет 2021-2022 годах.