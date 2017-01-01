Выбран подрядчик по разработке проектной документации дорожного строительства в Усольском районе

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Выбран подрядчик на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации на реконструкцию дорог в Усольском районе, в том числе мостов. Победителем аукциона стало ООО «Проектно-сметное предприятие «Автомост», сообщает «Местное время».

Победитель аукциона предложил цену в 16,3 млн рублей. Второй участник предложил 14,5 млн рублей, но не был выбран в виду отсутствия опыта аналогичного вида работ.

Реконструкция дорог пройдет в три этапа:

— д. Городище — п. Шемейный с мостом через реку Полуденный Кандас протяженностью 7,695 км;

— с. Ощепково — с. Верх-Кондас км 9+880 — км 021+842 протяженностью 11,9 км;

— реконструкция моста через реку Кандас на км 6+000 на дороге с. Ощепково — с. Верх-кондас протяженностью 49 м.

Подрядчик должен выполнить корректировку инженерно-геодезических, геологических, гидрометеорологических изысканий для разработки проектной документации. Кроме этого, провести кадастровые работы, определить размер возмещения изымаемого в собственность Пермского края имущества, составить список насаждений, которые планируется срубить и прочее.

Завершить работы необходимо 20 мая 2020 года. Непосредственно реконструкция пройдет 2021-2022 годах.