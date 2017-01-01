За год индекс промпроизводства в Прикамье вырос на 1,9%



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Индекс промышленного производства по полному кругу организаций производителей промышленных товаров в январе — декабре 2018 года относительно января — декабря 2017 года сложился на уровне 101,9%. По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» индекс производства составил 97,6%, в том числе по добыче сырой нефти и природного газа — 100,5%, по добыче металлических руд — 181,6%, по добыче прочих полезных ископаемых — 93,4%, сообщает Пермьстат.

Добыча газа нефтяного попутного и горючего природного увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно на 1,7% и 0,3%, нефти сырой — на 0,5%. Добыча гипса сократилась на 16,7%. Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» за январь — декабрь 2018 года к январю — декабрю 2017 года составил 103,7%. Значительный рост наблюдался по следующим видам экономической деятельности: производство кожи и изделий из кожи — в 2,7 раза к уровню 2017 года, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации, производство прочей неметаллической минеральной продукции — в 1,4 раза, производство металлургическое, производство машин и оборудования, не включённые в другие группировки, — в 1,3 раза. Максимальное падение отмечалось в производстве прочих транспортных средств и оборудования (85,4% к январю — декабрю 2017 года).

С начала года сократился выпуск отдельных видов пищевых продуктов. Наибольшее снижение отмечено в производстве пресервов рыбных (75,9% к январю — декабрю 2017 года), домашней птицы (86,2%), муки (91,0%), полуфабрикатов мясных (91,2%). Наблюдался рост производства следующих продуктов: масло сливочное и пасты масляные (158,6% к аналогичному периоду 2017 года), сыры, сырные продукты и творог (139,0%), мясо (105,5%), изделия хлебобулочные (105,2%), кондитерские изделия (104,8%), рыба (103,9%), комбикорма (102,6%), молоко (102,0%), изделия колбасные (101,8%).

Уменьшился выпуск чулочно-носочных изделий (62,4% к уровню января — декабря 2017 года). Производство изделий трикотажных или вязаных выросло на 9,6%, спецодежды — на 35,9%. Увеличилось производство плит древесностружечных и аналогичных плит из древесины (на 25,8%), фанеры (на 9,6%), бумаги и картона (на 3,2%), лесоматериалов (на 1,2%). Больше на 1,5% произведено кирпича керамического, на 4,4% — стали нелегированной в первичных формах. Сократился выпуск удобрений (97,2% к январю — декабрю 2017 года), проката готового (95,6%), материалов лакокрасочных и мастик (92,0%), насосов центробежных (81,2%), труб, трубок и шлангов пластмассовых (49,1%).

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в январе — декабре 2018 года по отношению к январю — декабрю 2017 года составил 102,4%, в том числе по виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии» — 103,7%, «Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха» — 100,8%, «Производство и распределение газообразного топлива» — 92,7%. В 2018 году предприятиями Прикамья выработано 32,7 млрд кВт-ч электроэнергии, или 104,2% к предыдущему году. Произведено 36,4 млн Гкал пара и горячей воды (100,8%).

Индекс производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в январе — декабре 2018 года по отношению к январю — декабрю 2017 года составил 119,8%. Объём отгруженных товаров собственного производства организаций в действующих ценах сложился: по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» — на уровне 385,1 млрд руб.(129,3% к январю — декабрю 2017 года), «Обрабатывающие производства» — 1195,3 млрд руб. (119,9%), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 120,7 млрд руб. (106,1%), «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 29,4 млрд руб.(121,6%).