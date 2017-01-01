Крайизбирком решил повысить доступность выборов

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Фото: Игорь Катаев

Избирательная комиссия Пермского края внесла в Законодательное собрание Пермского края проект закона об изменениях в Закон Пермского края «О перечне труднодоступных и отдалённых местностей на территории Пермского края при проведении выборов и референдумов».

По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, «изменения вносятся с целью создания удобства и обеспечения голосования избирателей, проживающих в населённых пунктах Пермского края, сообщение с которыми затруднено либо отсутствует. Их подготовку предварял большой анализ семилетнего опыта проведения голосования в муниципалитетах Пермского края».

За указанный период ряд поселений в связи с активным строительством дорог стал доступным круглогодично. Они были исключены из перечня. В тексте законопроекта отражены изменения названия или статуса (например, с деревни на посёлок) многих населённых пунктов.

Кроме того, многолетней практикой были выявлены жилые местности, в которые сложно добраться комиссиям в период проведения выборов, чаще всего в связи с весенне-осенней распутицей или значительной удалённостью от центра муниципалитета. Их предлагается добавить в представленный в законе перечень.

Ранее решение о проведении досрочного голосования в указанных в законопроекте населённых пунктах принималось крайизбиркомом отдельно для каждых выборов исключительно на основании совместных обращений органов местного самоуправления, ТИКов и избирателей. Актуализация закона позволит избирательным комиссиям проводить досрочное голосование в этих поселениях в целях удобства жителей, на основании коллегиального решения комиссии, организующей выборы.