Губернатор пообщался с молодёжью в формате open-talk

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28 февраля в рамках IV Молодёжного форума «Пермский период» состоялся open-talk с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Глава региона пообщался с участниками форума о том, какие возможности открываются в Прикамье для молодёжи, а также ответил на вопросы молодого поколения о развитии края. Всего в open-talk с губернатором приняли участие 300 человек.

Диалог с участниками форума Максим Решетников проходил в формате интерактивного опроса. Присутствующим были розданы специальные пульты, с помощью которых они могли выбрать один из вариантов ответа. «Моя задача — получить от вас обратную связь, — сказал глава Прикамья. — Понять, насколько вы осведомлены о том, что происходит в Пермском крае, насколько вы связываете своё будущее с нашим регионом, чего вам здесь не хватает, что, по вашему мнению, власть делает правильно и чего она не делает или делает неправильно».

Одним из наиболее интересных вопросов, который был задан в рамках голосования, был о том, хотят ли присутствующие жить и работать в Прикамье. Согласно результатам опроса, 34,2% хотят остаться в родном крае, около 28% хотят уехать в другой город России, более 14% хотели бы уехать за границу, остальные ответить затруднились.



По словам Максима Решетникова, задача краевых властей заключается не в том, чтобы молодёжь не уезжала, а в том, чтобы, уехав и получив опыт, она возвращалась.

«Мы многое делаем для того, чтобы молодёжь видела перспективы в Пермском крае, видела, что можно остаться здесь и получить хорошее качественное образование, — прокомментировал Максим Решетников. — В ближайшие годы мы ставим перед собой задачу совершить рывок в высшем образовании. Вы, наверное, знаете, что Пермский край попал в первую тройку регионов, где будут создаваться научно-образовательные центры».

По словам губернатора, в Перми НОЦ откроется одним из первых, потому что Прикамье — один из сильнейших регионов, где выстроено взаимодействие высшего и среднего специального образования, реального бизнеса, крупных и средних предприятий и науки.

Также в рамках диалога участникам Молодёжного форума был задан вопрос «Как вам живётся в Пермском крае?». Свыше 66% ответили, что не удовлетворены своей жизнью в крае, чуть больше 5% — что удовлетворены, и 16% — что скорее удовлетворены, чем нет. Как отметил губернатор, это именно тот ответ, которого он ожидал. По словам Максима Решетникова, если молодёжь всё устраивает, это значит, что у неё нет запала и стремлений улучшить свой регион.

Кроме того, губернатор обсудил с участниками open-talk и то, что вызывает у ребят опасения. Более 30% ответили, что им не хватает интересных мероприятий и событий, 21,5% беспокоит жилищный вопрос, 14,5% опрошенных беспокоит вопрос будущего трудоустройства. Остальных волнуют транспортные проблемы, отсутствие карьерных перспектив и климат.



Отвечая на запрос аудитории, Максим Решетников отметил, что за последние два года плотность мероприятий в регионе увеличилась, однако возник вопрос нехватки площадок. «Уже в 2019 году мы планируем открыть много новых пространств, — поделился планами глава Прикамья. — В этом году заканчиваем благоустройство 68-го квартала перед Законодательным собранием. Здесь появится новый парк. Мы его будем вводить двумя очередями: одну введём ко Дню города, и вторую — осенью. Это будет большое пространство, где мы сможем и вечером отдыхать, и проводить крупные мероприятия. Вместе с городскими властями ведётся очень большая работа по набережной: там будут этим летом крупные спортивная и развлекательная зоны». Также губернатор рассказал о планах преобразования территории завода им. Шпагина и цирка.



Кроме того, губернатор прокомментировал обеспокоенность молодёжи относительно жилищного вопроса. Максим Решетников напомнил, что в крае реализуется подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей», что Президентом РФ озвучен новый пакет инициатив, главной из которых является поддержка ипотечного кредитования. Эти механизмы повысят доступность жилья в Прикамье.

В рамках диалога с молодёжью также обсудили вопросы невостребованности выбранной профессии, активности молодёжи в жизни и развитии Пермского края.