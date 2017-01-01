Студотряды Прикамья объединили более 2,5 тыс. человек

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

28 февраля на площадке зимней сессии Молодёжного форума Пермского края глава региона Максим Решетников встретился с представителями студенческих отрядов. В начале встречи Максим Решетников поздравил бойцов с прошедшим Днём российских студенческих отрядов и отметил важность деятельности студенческих отрядов на территории региона.

«Ваше движение в нашем регионе очень сильное, многочисленное. Вы всегда хорошо организованы, ваши руководители всегда отстаивают ваши интересы. Мы на вас опираемся, так как вы важная организующая сила для молодёжи. Вы занимаете позицию «Я — для страны, я — для края, я — могу изменить мир вокруг себя». В вас мы видим большую помощь в улучшении жизни в крае, в реализации крупных проектов, — сказал Максим Решетников. — У нас есть позитивный опыт взаимодействия: мы вместе решили облегчить процедуру медосмотров. У нас ещё много проектов, нам уже сейчас нужно думать, как студенческим отрядам в этом поучаствовать. В регионе разворачиваются в том числе крупные стройки, некоторые — впервые за последние десятилетия, мы хотим вовлечь в эти процессы и молодёжь».

Руководитель реготделения «Российских студенческих отрядов» Алексей Блюмин отметил, что в Прикамье 87 студотрядов — это более 2,5 тыс. человек. «Наши отряды работают по шести основным направлениям: сельское хозяйство, строительство, сервис, педагогика, медицина и транспорт. Мы стараемся, чтобы перед отправлением на работу студотряды прошли профподготовку. Работодатели отмечают, что наши ребята выполняют работу на высоком уровне. Мы рады, что ребята получают новые навыки и развиваются».

Во время встречи были подняты вопросы о создании молодёжного ресурсного центра, о централизованном прохождении бойцами медкомиссии, о перспективах более тесного сотрудничества агропредприятий края со студенческими отрядами.

Наиболее актуальным стал вопрос несовпадения сроков обучения студентов с потребностью предприятий в рабочих кадрах для осуществления сезонных работ. Губернатор отметил, что данный вопрос будет поднят на ближайшем Совете ректоров вузов Пермского края.

Также главе региона задали вопрос о возможности студотрядов участвовать в крупнейших региональных стройках. Максим Решетников ответил, что масштабных строек в регионе запланировано много, бойцам студотрядов необходимо в них встраиваться. «Мы со своей стороны постараемся оградить вас от лишней бюрократической волокиты, попросим работодателей привлекать молодёжь, но и вы не забывайте, что вы — полноценные участники рынка труда, где оцениваются компетенции и навыки», — добавил губернатор.