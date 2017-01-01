На управляющие компании составлены десятки протоколов за плохую уборку снега во дворах

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Администрации районов города проводят ежедневные рейды по контролю за очисткой от снега улиц и дворов. За несвоевременную и некачественную уборку применяют штрафные санкции.

Так, 28 февраля отдел благоустройства администрации Дзержинского района составил четыре протокола об административном правонарушении: в отношении ТСЖ «Мильчакова, 27» — за неочищенную кровлю, в отношении ООО «УК РемОЗ» — за отсутствие уборки придомового проезда по ул. Крисанова, 15, а также кровли, придомового проезда и пешеходных зон на ул. Петропавловской, 68 и ул. Монастырской, 152. Административная комиссия рассмотрит протоколы и назначит штрафы.

В Индустриальном районе ряд управляющих компаний также привлекли к административной ответственности за нарушения в уборке придомовых территорий — в основном за снег и наледь на кровлях домов, не расчищенные от снега внутридворовые проезды по адресам: ул. Снайперов, 16; проспект Декабристов, 12; ул. Танкистов, 76; ул. Милиционера Власова, 23, 27; ул. Космонавта Леонова, 42 и другим. Всего с начала февраля на управляющие организации и их директоров составлены 16 протоколов на общую сумму 125 тыс. руб.

В Ленинском районе в феврале за уборку дворов на управляющие организации наложены четыре штрафа по 15 тыс. руб.: на УК «Техстрой» — за некачественное обслуживание дома на ул. Борцов Революции, 349, на УК «Центр» (ул. Пушкина, 108 и 108а) и УК «Старт» — за снежные свесы, складирование снега во дворе и другие нарушения на ул. Ленина, 74. Составлено 24 протокола по уборке снега и наледи, как на улично-дорожной сети, так и на придомовых территориях, которые будут рассмотрены на ближайшей административной комиссии.

С начала недели специалисты администрации Орджоникидзевского района провели обследование более 120 дворов в микрорайонах Гайва, Кислотные Дачи, Заозерье, Молодёжном и других. В результате выявлены нарушения в 37 дворах. Плохо справляются со своими обязанностями ООО УК «Кабельщик», ООО УК «АктивФинанс групп»», ООО «УК «Позитив», ООО «УК «Жилищно-коммунальные услуги». Составлено 47 материалов проверок в отношении управляющих организаций для привлечения их к административной ответственности за отсутствие качественной и своевременной уборки придомовых территорий.

Контрольные рейды продолжатся до полного устранения нарушений.