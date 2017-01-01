В закрытом режиме Обвиняемый в нападении на школу №127 оставлен под стражей до 15 мая

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Фото: Сергей Глорио

Мотовилихинский районный суд Перми рассматривал сегодня, 28 февраля, дело по второму обвиняемому в нападении на учащихся и учительницу школы №127. Бывшего ученика 10 класса школы обвиняют по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений, путём поджога, повлёкшее за собой тяжкие последствия»), ч. 3 ст. 30 УК РФ (пункты «а», «в», «ж»), ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, в т. ч. малолетних, совершённое группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений»).

В самом начале судебного заседания законный представитель обвиняемого ходатайствовала о слушании дела в закрытом режиме в связи с угрозами, поступающими в адрес родственников молодого человека. Прокурор и защита поддержали ходатайство. Судья приняла решение о дальнейшем слушании дела в закрытом режиме.

Также суд принял решение о продлении содержания обвиняемого под стражей до 15 мая.

Следующее заседание суда состоится 12 марта в закрытом режиме.

Сейчас молодой человек содержится под стражей в одном из СИЗО Перми. Напомним, повторная психиатрическая экспертиза, проведённая в отношении подростка, признала его вменяемым.

Нападение на учащихся и педагога пермской школы №127 произошло 15 января 2018 года. Двое подростков, вооружённых ножами, — ученик и бывший учащийся школы — ворвались в 4-й класс, где в тот момент проводилось занятие, и стали наносить ученикам удары ножами. На защиту школьников встала учитель начальных классов Наталия Шагулина, получившая в результате 17 ножевых ранений. Педагог была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

В январе этого года Мотовилихинский районный суд вынес приговор одному из нападавших — 17-летнему подростку. Его приговорили к 9 годам 8 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Адвокат подсудимого пытался обжаловать это решение в Пермском краевом суде, однако вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения.