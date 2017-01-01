С мая автобусы с Паркового до Садового будут ездить в обход центра Перми МКУ «Гортранс» объявил аукционы ещё на три автобусных маршрута

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Вчера, 27 февраля, администрация Перми объявила в рамках пилотного проекта новой транспортной модели аукционы на ещё три автобусных маршрута: №3 «Станция Пермь-1 — микрорайон Нагорный», №11 «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый» и №62 «Милиционера Власова — микрорайон Крохалева».

Начальная цена контракта по маршруту № 11 составит 66,9 млн руб. (13 автобусов), по маршруту № 3 — 63,9 млн руб. (13 автобусов), а по маршруту №62 — 37,1 млн руб. (8 автобусов). Услуги по перевозке пассажиров будут предоставляться, ориентировочно, с 1 мая по 31 января. На маршрутах будет действовать бесплатная пересадка с электротранспорта, а также приниматься к оплате банковские карты и электронные устройства, поддерживающие бесконтактную оплату проезда.

По итогам аукциона в Перми появится новый автобусный маршрут №11«Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый». Сейчас по маршруту «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый» ездит автобус №67. Его маршрут проходит по Средней Дамбе и мимо ЦКР, а автобус № 11 будет ездить в объезд центра города — по Юрша, Южной Дамбе и улице Чкалова.

В обоих направлениях маршрут будет проходить через остановочные пункты: «улица Куфонина», «микрорайон Парковый», «улица Желябова», «улица Пожарского», «проспект Парковый», «улица Переселенческая», «Торговый комплекс «Лента», «Парк культуры и отдыха», «печатная фабрика «Гознак», «улица Баумана», «улица Снайперов», «улица Стахановская», «улица Карпинского», «улица Самолетная», «улица Куйбышева», «улица Чкалова», «улица Соловьева», «площадь Карла Маркса», «улица Чернышевского», «Авторадио», «бульвар Гагарина», «улица Ушинского», «улица Пушкарская», «улица Подольская», «улица Уинская», «Гимназия №2», «микрорайон Садовый»

Автобусные маршруты №3 и №62 тоже изменят путь следования. Если сейчас автобус №62 ходит от остановки «Дворец Культуры им. Гагарина» до остановки «ул. Милиционера Власова» по улице Мира, то с мая автобус будет ездить по шоссе Космонавтов (остановки «Больничный городок», «улица Одоевского», «Космонавта Леонова», «Спорткомплекс имени В.П. Сухарева», «улица Дениса Давыдова»). Автобусный маршрут №3 перестанет ходить в сторону Нагорного по Монастырской и шоссе Космонавтов и будет двигаться по Пушкина и Сибирской в обоих направлениях.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 18 марта. Два аукциона планируется провести 22 марта, а третий — по новому маршруту №11 — 25 марта.

Напомним, ранее МКУ «Гортранс» объявил аукционы на автобусные маршруты №7 и №34. Всего в рамках пилотного проекта новые контракты с перевозчиками будут заключены на десять маршрутов.

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