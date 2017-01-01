С мая автобусы с Паркового до Садового будут ездить в обход центра Перми
МКУ «Гортранс» объявил аукционы ещё на три автобусных маршрута
Вчера, 27 февраля, администрация Перми объявила в рамках пилотного проекта новой транспортной модели аукционы на ещё три автобусных маршрута: №3 «Станция Пермь-1 — микрорайон Нагорный», №11 «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый» и №62 «Милиционера Власова — микрорайон Крохалева».
Начальная цена контракта по маршруту № 11 составит 66,9 млн руб. (13 автобусов), по маршруту № 3 — 63,9 млн руб. (13 автобусов), а по маршруту №62 — 37,1 млн руб. (8 автобусов). Услуги по перевозке пассажиров будут предоставляться, ориентировочно, с 1 мая по 31 января. На маршрутах будет действовать бесплатная пересадка с электротранспорта, а также приниматься к оплате банковские карты и электронные устройства, поддерживающие бесконтактную оплату проезда.
По итогам аукциона в Перми появится новый автобусный маршрут №11«Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый». Сейчас по маршруту «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый» ездит автобус №67. Его маршрут проходит по Средней Дамбе и мимо ЦКР, а автобус № 11 будет ездить в объезд центра города — по Юрша, Южной Дамбе и улице Чкалова.
Автобусные маршруты №3 и №62 тоже изменят путь следования. Если сейчас автобус №62 ходит от остановки «Дворец Культуры им. Гагарина» до остановки «ул. Милиционера Власова» по улице Мира, то с мая автобус будет ездить по шоссе Космонавтов (остановки «Больничный городок», «улица Одоевского», «Космонавта Леонова», «Спорткомплекс имени В.П. Сухарева», «улица Дениса Давыдова»). Автобусный маршрут №3 перестанет ходить в сторону Нагорного по Монастырской и шоссе Космонавтов и будет двигаться по Пушкина и Сибирской в обоих направлениях.
Заявки на участие в аукционах принимаются до 18 марта. Два аукциона планируется провести 22 марта, а третий — по новому маршруту №11 — 25 марта.
Напомним, ранее МКУ «Гортранс» объявил аукционы на автобусные маршруты №7 и №34. Всего в рамках пилотного проекта новые контракты с перевозчиками будут заключены на десять маршрутов.