Долговая лошадь В Заксобрании обсудили, как можно повысить собираемость транспортного налога

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Задолженность по транспортному налогу по итогам 2018 года составляет порядка 400 млн руб. И копится она, в основном, в муниципалитетах. О том, кто и почему не платит, депутаты, приставы, налоговики и представители правительства говорили 27 февраля на круглом столе. Одна из главных причин накопления задолженности — автоматическое списание долгов каждые три года и нехватка информации. В качестве возможных решений проблемы участники дискуссии предложили активнее распространять объявления о необходимости уплаты налога, сдвинуть сроки уплаты, предусмотреть бонусы за ранние платежи, а также чаще проводить рейды приставов и ГИБДД.

От уровня собираемости транспортного налога зависят объёмы регионального дорожного фонда, средства которого идут на строительство и ремонт дорог. Об этом в во вступительном слове заявила «модератор» круглого стола «Об эффективности мероприятий по сбору налоговых платежей в отношении транспортного налога, предусмотренных налоговым законодательством», глава комитета по промышленности, экономической политике и налогам Заксобрания Татьяна Миролюбова. Однако в последние годы задолженность по транспортному налогу в Прикамье растёт. При этом больше всего должников — в муниципалитетах. Среди юрлиц на территории приходится 50,3% общей суммы задолженности, физических лиц — 56,9%.

Всего в 2018 году сумма начисленных платежей по транспортному налогу составила 2,6 млрд руб. (2,2 млрд руб. по физическим лицам, и 407 млн руб.— по юридическим), а поступило 2,2 млрд руб, сообщил замруководителя регионального управления ФНС Олег Акимов.

Заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Ольга Накарякова рассказала, что одним из наиболее действенных механизмов взыскания имущественных налогов с физических лиц в прошлом году стала акция «Дорожный пристав». С сентября 2018 года приставы могут подключаться к любой видеокамере Пермского края и автоматически (по заранее загруженному реестру номерных знаков) обнаруживать в потоке движущегося транспорта автомобили, принадлежащие должникам. По сигналу программы сотрудник ГИБДД останавливает машину и отправляет водителя в спецавтомобиль службы судебных приставов. Если оценочная стоимость транспортного средства соразмерна сумме долга, автомобиль могут арестовать, а потом отправить его на штрафстоянку или отдать на ответственное хранение владельцу. За 2018 год таким образом удалось взыскать 6 млн руб. Но в месяц проводится по восемь таких рейдов (три — в крае, и пять в Перми), и приставы уже не знают, куда ставить арестованные автомобили.

На вопрос Татьяны Миролюбовой о том, за какой срок удастся взыскать всю задолженность, если проводить такие рейды каждый день, Накарякова ответила, что это невозможно. Не хватает сотрудников. «Мы и восемь рейдов за месяц проводим с трудом», — ответила пристав. Заместитель руководителя управления ГИБДД по Пермскому краю Вячеслав Кадочников, сидевший рядом, одобрительно кивнул.

По мнению депутата Александра Григоренко, одной из причин слабой собираемости является недостаточная информированность граждан. И предложил приставам публиковать информацию о необходимости уплаты налога не только в региональных, но и в местных СМИ. Однако руководитель УФССП Игорь Кожевников пожаловался, что управлению не выделяют денег на рекламную компанию.

Первый замминистра экономического развития и инвестиций Пермского края Алексей Григорьев предположил, что некоторые жители края годами не платят налоги, так как знают, что через три года их задолженность спишут как невозвратную. При этом эти люди ездят на своих автомобилях, выезжают заграницу, «спокойно живут, и всё у них хорошо». Поэтому чиновник предложил взять под контроль сто самых крупных должников и посмотреть, какие мероприятия проводятся в их отношении.

Заместитель директора департамента финансов администрации Перми Наталья Чебыкина предложила «сдвинуть» крайние сроки сбора налога для физических лиц с 1 декабря на более ранние месяцы. По её словам, транспорт довольно часто продаётся, а налог уплачивается по данным прошлого года. В результате человек, продавший автомобиль в прошлом году и получивший уведомление об уплате налога только к концу следующего года, отказывается платить.

Татьяна Миролюбова предположила, что 1 декабря — это предновогодняя кутерьма, и, возможно, в хлопотах многие забывают уплатить налог именно по этой причине. Но Олег Акимов отметил, что фактически уведомления приходят с конца июля, а те, у кого есть доступ в личный кабинет, могут посмотреть задолженность ещё с конца мая.

Депутаты поинтересовались, можно ли ввести скидки за ранние платежи по налогу, чтобы повысить собираемость. Алексей Григорьев сообщил, минэк думал над этим, но пока не разобрались, как это сделать на региональном уровне из-за сложностей в начислении налога.

Подводя итоги круглого стола, Татьяна Миролюбова отметила, что новые ставки транспортного налога должны в будущем повысить собираемость налога. «В прошлом году мы снизили ставку для маломощных и старых автомобилей, и, понятно, что меньшую сумму будет проще заплатить. А владельцы сверхмощного и дорогого транспорта и так вполне способны найти деньги, чтобы уплатить налог», — заявила она.