В пермскую «Звезду» из казанского «Рубина» перешёл полузащитник Никита Голдобин



Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: ФК "Звезда"

Полузащитник Никита Голдобин заключил полноценный контракт с ФК «Звезда». Как уточнили в пресс-службе пермского клуба, контракт игрока с казанским «Рубином» приостановлен и игрок получил статус свободного агента.

Половину нынешнего сезона он выступал за пермскую команду на правах аренды (10 игр, 1 гол, 5 голевых передач).

В составе казанцев он провёл два последних сезона, но выступал лишь за её молодёжную команду (49 игр, 11 голов).

Напомним, 21-летний Никита Голдобин является воспитанником пермского футбола. В сезонах 2013/14 и 2014/15 годов выступал за «Амкар-молодёжный» (34 матча, 5 голов). Сезон 2015/16 месте с Евгением Тюкаловым провёл в португальском «Униао Лейрии».

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться