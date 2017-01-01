Кредиторская задолженность организаций Пермского края за месяц выросла на 2%



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На 1 января 2019 года суммарная задолженность организаций Пермского края составила 1 трлн 139 млрд руб., её просроченная составляющая — 49,8 млрд руб. Это 4,4% от общей суммы задолженности, сообщает Пермьстат.

Кредиторская задолженность организаций края составила 389,5 млрд руб., в том числе просроченные неплатежи — 42,3 млрд руб. (10,9% от общей суммы кредиторской задолженности). По сравнению с декабрём 2018 года этот показатель вырос на 2%. Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 173 организаций края (19,7%). Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на 1 января 2019 года сложилась в сумме 749,9 млрд руб., сумма просроченных неплатежей составила 7,5 млрд руб., или 1,0% от общего объёма задолженности по кредитным обязательствам.

Сумма дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего месяца возросла на 5,5% и к 1 января 2019 года достигла 379,9 млрд руб. Просроченная дебиторская задолженность отмечена у 296 организаций края.