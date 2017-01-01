План не сработал: «Парма» проиграла «Астане»

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Фото: БК "Парма"

Пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил в очередном матче «Единой лиги ВТБ» команде «Астана» — 80:85.



Несмотря на вроде бы позитивный отрезок сезона — победа в Кубке России, а затем упорное сопротивление мощнейшему ЦСКА, — «Парма» подошла к игре с командой из Казахстана не в лучшей ситуации в турнирной таблице. Пермяки занимают предпоследнее, 13-е место. «Астана» же является настоящим открытие чемпионата, расположившись на пятом месте.



Основную часть матча февральский кураж пермский команды давал о себе знать — по игре и по счёту не было понятно, что команды разделяют много мест в чемпионате. Фактически всё решилось за три минуты до конца, когда хозяева вплоть до финальной сирены смогли набрать лишь пять очков, тогда как гости сделали себе комфортный задел в счёте.



Ещё один важный момент — плохая реализация штрафных у игроков пермской команды: за весь матч со штрафных «Парма» набрала всего пять очков.



Лучшие у «Пармы»: Кен Браун (14 очков + 8 передач), Константин Буланов (14 очков), Эйгирдас Жукаускас (12 очков + 6 подборов).

Вячеслав Шушаков, и. о. главного тренера «Пармы»:

— У команды был план, который работал определённую часть времени в первой четверти, но в конечном итоге нам не удалось добиться того преимущества по очкам, на которое и была сделана ставка.Парни отдали много сил в защите, и, к сожалению, Жукаускас получил много фолов. В дальнейшем мы перестали агрессивно действовать в защите и в нападении, после чего матч перешёл в физическую борьбу, в которой уверенно чувствовала себя «Астана». У нашей парней было огромное желание одержать победу, но не хватило концентрации в некоторых моментах игры.