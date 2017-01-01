Крайизбирком сменил председателя ТИК Кунгура

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Фото: Константин Долгановский

На прошедшем заседании Избирательной комиссии Пермского края председателем ТИК Кунгура была назначена Надежда Пономарёва.

Она сменила на этом посту Елену Харитонову, ушедшую с должности в начале года. Надежда Пономарёва имеет большой опыт работы в организации выборов. С 2007 года она являлась секретарём, а с 2013-го — председателем одной из участковых избирательных комиссий города Кунгура.

По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, «назначение предварял серьёзный анализ и отбор кандидатур из кадрового резерва комиссий. Мы остановились на лучшем и наиболее опытном сотруднике, который досконально знает систему, избирательное законодательство, обладает всеми практическими навыками и неоднократно награждался благодарностями за профессионализм в подготовке и проведении выборов».