«Соль-ТВ»: превышения концентрации загрязняющих веществ в Каме нет



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В Соликамске стали известны результаты анализа проб на месте слива в Каму транзитных вод с водопонижающего контура вокруг провала в районе СКРУ-2. Их обнародовал в своём сюжете местный телеканал «Соль-ТВ».

Напомним, что в начале февраля в соцсетях появилась новость о якобы сливаемых в Каму рассолах. По этому факту журналисты сделали соответствующие запросы в органы экологического надзора.

По данным телекомпании «Соль ТВ», согласно протоколам результатов количественного химического анализа проб воды, взятых Росприроднадзором, превышения концентрациии загрязняющих веществ в сбрасываемой ПАО «Уралкалий» воде и природной воде Камского водохранилища не выявлено.

В Росприроднадзоре журналистам сообщили, что регулярно проводят плановые проверки воды в районе водозабора. Кроме того, за химическим составом воды следят и в самой компании «Уралкалий».

Юлия Мандзий, начальник управления по охране окружающей среды ПАО «Уралкалий»:

— Данный поток мониторится ежемесячно в соответствии с графиком по девяти показателям. Более того, в соответствии с законодательством, при сбросе мы должны проводить мониторинг водного объекта в 500 м ниже сброса. Ежемесячно мы направляем результаты контроля в Росприроднадзор, в Камское бассейновое водное управление и министерство природных ресурсов Пермского края.

В Березниковской природоохранной прокуратуре также подтвердили, что транзитные воды не содержат в себе соль и вреда никакого от них нет. При этом постоянный экологический мониторинг за состоянием воды в Каме осуществляет Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Посты Росгидромета проверяют воду в Каме раз в месяц по 35 показателям. Чтобы получить более точную картину, забор проб производится в нескольких местах — выше Боровского залива в Соликамске, в месте впадения в Каму реки Усолки, а также в Березниках в двух местах — ниже автодорожного моста и в черте посёлка Орёл.

По информации Пермского ЦГМС, в период с октября 2018 года по январь 2019 года по результатам лабораторных исследований превышений по хлоридам, сульфатам и минерализации в реке Каме не обнаружено.

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