Рейды городских властей заставляют тщательнее убирать снег



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Фото: Пресс-служба администрации Перми

В районах города проходят рейды по контролю за состоянием территорий хозяйствующих субъектов. Хозяйствующие субъекты: магазины, торговые центры, кафе, учреждения — должны самостоятельно убирать снег с прилегающих территорий и крыш своих зданий, а затем вывозить его, подчёркивает пресс-служба городской администрации Перми.

В период снегопадов администрации районов особенно следят за этим, применяя протоколы и штрафы за ненадлежащее содержание.

Так, в ходе рейда 26 февраля в Ленинском районе была выявлена качественная уборка пешеходных зон перед торговыми центрами «Айсберг» (ул. Попова, 16), «АйсбергМодерн» (ул. Попова, 22), ЦУМ (ул. Ленина, 45), «Моби Дик» (ул. Екатерининская, 105), «Пирамида» (ул. Крисанова, 12а), «Алмаз» (ул. Куйбышева, 37) и «Разгуляй» (ул. Пермская, 7). Уже несколько лет парковка и пешеходная зона у ТЦ «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114) является образцово-показательной в Ленинском районе. Парковочные площадки, рассчитанные на большое количество автомобилей, и в этот раз были почищены и обработаны противогололёдными материалами.

На момент проверки велась работа по вывозу снега с территории ТЦ «Универсам» (ул. Борчанинова, 13), лестницы и пешеходные зоны у торгового центра находились в нормативном состоянии. Также в ходе рейда было выявлено, что у ТЦ «Товары Прикамья» (ул. Попова, 25/1) пешеходная зона и парковка очищены, однако снег не вывезен, собственникам магазина направлено уведомление о необходимости устранения нарушения.

Однако некоторые крупные хозсубъекты складировали собранный в кучи снег на парковочных площадках или прилегающей территории. Так, в администрацию Ленинского района поступила жалоба от пермяка об огромном сугробе на парковке между ТЦ «Колизей Atrium» (ул. Ленина, 60) и ТЦ «Колизей Cinema» (ул. Куйбышева, 16). Сотрудники администрации района направили уведомление в адрес собственника с требованием о незамедлительной уборке и вывозе снега. Владельцы объекта оперативно отреагировали, снежная куча была вывезена на полигон в тот же день.

В ходе рейдов в Орджоникидзевском районе проверены территории торговых центров «Кит» (ул. Писарева, 29а), «Ронас» (ул. Вильямса, 37), «Колибри» (ул. Кабельщиков, 12), дома быта «Топаз» (ул. Академика Веденеева, 29) и других. Нарушений выявлено не было. Однако магазин «Овощи и фрукты» на ул. Генерала Черняховского, 62 и магазин «Монетка» на ул. Академика Веденеева, 40 складировали снег на прилегающей территории. Собственникам выдали уведомления об устранении нарушений. В ближайшее время пройдут повторные проверки.

За неделю специалисты администрации Индустриального района проверили содержание 945 многоквартирных домов. В первую очередь внимание обращали на качество и своевременность уборки дворовых территорий, тротуаров, проездов, входных групп от снега, а также сосулек и снежных свесов с крыш и козырьков подъездов.

По 290 адресам выявлены нарушения. Обслуживающим организациям были направлены уведомления с требованиями привести придомовые территории в порядок.

Повторная проверка показала, что большинство выявленных нарушений устранено — дворовые территории и кровли были приведены в нормативное состояние по 265 адресам. Например, от сосулек очистили кровли домов и убрали снег во дворах на ул. Советской Армии, 5, ул. Баумана, 8, шоссе Космонавтов, 121, 207, ул. 2-й Казанцевской, 3, ул. Архитектора Свиязева, 16, ул. Композитора Глинки, 15, ул. Милиционера Власова, 17 и других.

По оставшимся адресам в отношении обслуживающих организаций составлено 16 протоколов об административном правонарушении, несколько управляющих компаний вызваны в администрацию района для составления протоколов.