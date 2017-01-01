В Прикамье растёт производство молока и яиц и снижается объем собранного картофеля



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В Пермском крае стали больше производить молока всех видов и яиц. В то же время снижаются объёмы сбора картофеля, сообщает Пермьстат.

В 2018 году в регионе собрано 371,2 тыс. т зерна (в 2017 году убрали 353,7 тыс. т зерна).

В минувшем году, по предварительным данным, было собрано 276,0 тыс. тонн картофеля. В 2017 году было собрано 201,9 тыс. т, кода специалисты отмечали переувлажнение почвы. Отметим, что объёмы сбора «второго хлеба» имеют тенденцию к снижению. Рекордным за последнее время по урожайности картофеля стал 2011 год, когда было собрано 521,5 тыс. т.

Ещё одна тенденция — рост объёма производства яиц. В 2018 году в регионе произвели 1300,1 млн шт. яиц. Годом раньше было произведено 1226,6 млн шт. Для сравнения: в 2013 году в крае производилось 915,3 млн шт. яиц.

Также отметим следующие показатели, достигнутые сельхозпредприятиями региона в минувшем году. Так, в регионе произведено:

147 тыс. тонн овощей (в 2017 году было произведено 221тыс. тонн )

97 тыс. тонн скота и птицы на убой (живой вес) (в 2017 году было произведено 71,4 тыс. тонн )

509,5 тыс. тонн молока (в 2017 году было произведено 492,9 тыс. тонн)



