В отношении Романа Кокшарова возбуждено уголовное дело Экс-вице-премьера обвиняют в незаконном предпринимательстве

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Роман Кокшаров

Фото: Константин Долгановский

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении Романа Кокшарова. По информации «Коммерсанта-Прикамье», бывшего заместителя председателя краевого правительства обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

В региональном следственном управлении не смогли прокомментировать данную информацию. Роман Кокшаров, являясь гослужащим, участвовал в деятельности одной из компаний, работавших в дорожной отрасли, считают в СУ СКР по Прикамью.

Напомним, в конце января Роман Кокшаров покинул занимаемую им должность по собственному желанию. Ряд экспертов связывали его уход с конфликтными ситуациями, сложившимися в ряде объединённых муниципалитетов после преобразования.