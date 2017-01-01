Гордума Перми разрешила увеличить высотность для строительства корпуса авиатехникума

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 26 февраля, депутаты практически единогласно проголосовали за изменения в Правила землепользования и застройки города Перми. Документ подготовлен по заявлению образовательного учреждения «Пермский авиационный техникум им. А. Д. Швецова».

Речь идёт о земельном участке площадью 16 115 кв. м, расположенном в Ленинском районе на Максима Горького, 33, 33а, Екатерининской, 49 и Луначарского, 24. Здесь руководство Пермского авиационного техникума им. Швецова планирует построить новый учебный корпус площадью около 15 тыс. кв. м, рассчитанный на обучение 1 тыс. студентов.

Сейчас на этом участке из-за скопления исторических объектов установлена высотность не более 20 м. По проекту корпус будет пятиэтажным: первый этаж должен быть высотой не менее 4,2 м из-за расположенных там мастерских и стендов с авиадвигателями, а расположенные выше учебные классы — не менее 3,3 м. Плюс необходима ниша для обустройства вентиляционных шахт. В итоге общая высота корпуса получится больше 24 м, что нарушает высотный регламент. Поэтому руководство техникума попросило установить в границах территориальной зоны ЦС-2 подзону с предельной высотой разрешённого строительства не более 25 м.