День выставки «Предчувствие Севера. Пермский путь» пройдёт в Пермской художественной галерее

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Фото: Никита Чунтомов

28 февраля в Пермской художественной галерее пройдёт День выставки «Предчувствие Севера. Пермский путь», сообщает пресс-служба галереи.

В программе Дня выставки:

16:0 —17:00 — презентация книги «Предчувствие Севера. Пермский путь».

Книгу представит коллектив авторов: президент Пермской галереи Надежда Беляева, главный научный сотрудник галереи Нина Казаринова, ведущий специалист лаборатории археологической трасологии, антропологии и экспериментальной археологии Андрей Данич, кандидат исторических наук Андрей Мельничук, кандидат исторических наук Григорий Головчанский, кандидат исторических наук Павел Корчагин;

17:00—18:30 — авторские экскурсии сотрудников Пермской галереи и партнёров по экспозиции, консультации по материалам выставки и книги;

18:30—19:30 — встреча с композитором, членом Союза композиторов РФ, руководителем Пермской организации композиторов России Игорем Машуковым на тему «История и образы Пермской земли в звуках».

Вход свободный.

Выставка «Предчувствие Севера. Пермский путь» — часть российского межмузейного культурологического проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха». Проект направлен на привлечение интереса к истории «русского пути» на Север и осмысление его роли в развитии нашего государства. Экспозиции разделов выставки «Предчувствие Севера. Пермский путь» наполнены разными видами искусства: живопись и графика, художественное литьё из меди и чугуна, резьба и роспись по дереву, золотное шитьё из Пермской галереи, муниципальных музеев, библиотеки им. Горького и архива Пермского края