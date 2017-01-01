В Перми штрафуют компании, оставляющие снег на территории общего пользования

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В районах усилен контроль за вывозом снега с территорий хозяйствующих субъектов. К тем, кто не делает этого вовремя, применяют меры административного воздействия, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Хозяйствующие субъекты должны самостоятельно убирать снег с прилегающих территорий. В период снегопадов администрации районов особенно следят за этим. Однако зачастую компании, убрав снег с крыши своего здания, не вывозят его на снежные полигоны, а сбрасывают на городские земли — на обочину, в парковочные зоны или к тротуарам. За такие нарушения правил благоустройства к хозсубъектам применяются меры административного воздействия, эти адреса включатся в план для повторной проверки.

Так, в ходе контрольного рейда администрации Свердловского района были зафиксированы ледяные свесы с центрального теплового пункта на ул. Вижайской, 18а, принадлежащего ООО «Пермская сетевая компания». В отношении ООО «ПСК» был составлен протокол об административном правонарушении. После этого компания почистила кровлю и фасад ЦТП.

В ООО «ПСК» подчеркнули, что причиной образования наледи стали обильные снегопады, зафиксированные в феврале. «В целом, компания всегда своевременно чистит крыши теплосетевых объектов, — сообщили в пресс-службе компании. -В течение суток с момента вынесения предупреждения районной администрацией работы по очистке козырьков ЦТП были завершены».

Также при обследовании территории специалисты администрации Свердловского района 25 февраля выявили факт сброса снега с земельного участка на ул. Героев Хасана, 41 на муниципальную территорию. Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению этого административного правонарушения. В последующем в отношении виновных составят административный протокол, а также направят требование о вывозе снега на снегосвалку и приведении территории в порядок.

В ходе рейдов в Дзержинском районе проверено 46 стационарных и нестационарных торговых объектов — торговые центры «Базар», «Славяновский плаза», «Крисанова, 19», «Парк Авеню», «Земляника», «Караван», «Времена года» и другие. Нарушений выявлено не было. Также обследованы автостоянки открытого типа на шоссе Космонавтов, 57 и 72, ул. Крылова, 38, проспекте Парковом, 45в, ул. Есенина, 5/2, их территории также находились в порядке.

Иная ситуация сложилась на ул. Мильчакова, 14 и ул. Екатерининской, 163, где универмаг «Абсолют» и дом быта «Новинка» складировали снег на прилегающей территории. Им выдали уведомления об устранении нарушений. В ближайшее время состоятся повторные проверки.