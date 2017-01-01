Администрация Перми показала настоящие «сугробы мэра» на снежных полигонах города

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Фото: Виталий Кокшаров

Объёмы вывоза снега уже превысили прошлогодние показатели. Несмотря на это, снежные полигоны готовы продолжать работу по приёму снега, сообщают в администрации города.

Февраль стал самым снежным месяцем в Перми. По данным ГИС-центра ПГНИУ, с начала месяца выпало 61 мм осадков. Такое количество осадков составляет 205% от месячной нормы февраля. Последний раз такой снежный февраль синоптики фиксировали в 1995 году, тогда выпало 58 мм осадков, что составило 217% от месячной нормы.

В феврале подрядчики серьёзно увеличили объёмы вывозки снега. По информации управления внешнего благоустройства администрации Перми, за прошедшие сутки с территории города вывезено 17,2 тыс. кубометров снега, с начала зимнего содержания — порядка 718 тыс. кубометров снега. Для сравнения: в прошлом году в аналогичный период с улиц города было вывезено около 500 тыс. кубометров снега.

Количество техники, работающей на вывозке снега, остаётся на уровне пиковых снегопадов — 300 единиц, ручную уборку осуществляют около 330 человек.

По информации МУП «Полигон», в городе работают пять полигонов для складирования снега, для удобства вывоза снега из города они размещены в разных районах. Площадь всех снежных полигонов составляет порядка 54 га, они могут вместить до 3 млн кубометров снега. Самый большой снежный полигон расположен на Сылвенском тракте, его площадь составляет 16,7 га, в районе Адищевской ТЭЦ — 12,7 га, на ул. Промышленной — 10,5 га, в Камской долине — 9,6 га, на ул. Магистральной — 4,5 га.

После усиления административной работы в отношении УК, ТСЖ, торговых центров, допустивших наличие снега на крышах и своих территориях, началась работа по устранению нарушений. Хозсубъекты организовали очистку крыш и своих территорий. Однако зачастую снег, сброшенный с кровель или собранный в валы, вместо вывоза остаётся складированным на тротуаре. Администрации районов штрафуют юрлица и заставляют устранить нарушение. Если процесс затягивается, подрядчики, работающие с районами по контракту на содержание, вывозят кучи снега, а юрлицу выставляется претензия.

По информации департамента ЖКХ, за прошедшую неделю сотрудниками департамента и МКУ «Городская коммунальная служба» было обследовано 6255 зданий — многоквартирных домов и административных зданий. Так, было выявлено 678 нарушений состояния дворов и 1452 нарушения состояния кровли. Повторные обследования показали, что процент устранения нарушений составляет порядка 80%. По остальным нарушениям в отношении хозяйствующих субъектов применяются меры административного воздействия. Кроме того, по 125 адресам информация направлена в прокуратуру и по 24 адресам — в ИГЖН для принятия мер.