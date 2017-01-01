Судебные приставы продолжают взыскивать долги с ООО «Юнион Трейд»

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Очередной объект залоговой недвижимости, принадлежащий пермской компании, отправится на торги. В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство в отношении ООО «Юнион Трейд» об обращении взыскания на залоговое имущество в пользу кредитной организации, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Во исполнение требований исполнительного документа судебным приставом наложен арест на принадлежащее должнику помещение автосалона общей площадью почти 1700 кв. м, расположенное по адресу г. Пермь, ул. Уральская, 119. Общая стоимость арестованной недвижимости составила 45,5 млн руб. В настоящее время идёт подготовка процедуры принудительной реализации арестованного имущества.

Напомним, в минувшем году судебные приставы в рамках исполнительного производства о взыскании задолженности по договору займа в размере более 86,5 млн руб. обратили взыскание на залоговое имущество ООО «Юнион Трейд» — двухэтажное здание автосалона Land Rover и земельный участок, на котором он расположен. В результате продажи данного имущества с торгов взыскателю была возвращена задолженность в размере около 90 млн руб.