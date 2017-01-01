Губернатор: «Ни одного дома без управления в Пермском крае быть не должно»

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25 февраля состоялся Совет глав муниципальных образований при губернаторе Пермского края Максиме Решетникове. В частности, собравшиеся обсудили вопрос о реализации органами местного самоуправления полномочий по выбору способа управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба губернатора.

Губернатор Максим Решетников, открывая совещание, подчеркнул, что в крае более 28 тыс. многоквартирных домов, из них в 1,7 тыс. домов не выбран способ управления — нет управляющей компании, ТСЖ или ЖСК.

«Часть из этих домов сейчас находится в конкурсных процедурах — есть шанс, что ситуация изменится. Таких в регионе 544 дома. Тем не менее есть ряд территорий, где ситуация стоит наиболее остро: Красновишерский, Александровский, Кизеловский, Чусовской районы, антилидер — Кунгур (300 домов без управления), — привёл данные глава региона. — Коллеги, недостаточное внимание к этому вопросу несёт массу рисков: это вопросы безопасности жильцов и некачественная подача коммунальных ресурсов. Люди мёрзнут зимой, живут без горячей воды. Естественно, копятся долги перед ресурсниками».

Показательным примером глава Прикамья назвал дом в Добрянке, где часть квартир передана детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Здание долгое время оставалось без управления обслуживающей организацией. В этом месяце по факту нарушений при вводе здания в эксплуатацию и строительстве прокуратурой Пермского края возбуждено уголовное дело. Максим Решетников отметил, что ситуации бывают разные, иногда непросто найти управляющую компанию, готовую обслуживать дом. Но это не значит, что нужно закрывать глаза, нужно находить способы решения вопросов. Это — зона ответственности муниципальных властей.

По итогам заседания совета главам губернатор поручил до 1 мая «найти хозяина» для каждого дома без способа управления: «Ни одного дома без управления в Пермском крае быть не должно. Это наша согласованная позиция с краевой прокуратурой. И неисполнение этого я расцениваю как неисполнение прямых полномочий органов местного самоуправления».

При этом глава региона Максим Решетников обозначил, что поселения с этим вопросом самостоятельно не справляются, поэтому необходимо в рамках объединительного процесса создавать муниципальные управляющие компании и, в случае необходимости, передавать многоквартирные жилые дома в их управление.