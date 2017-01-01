Ремонтно-строительные работы на муниципальных дорогах Прикамья начнутся 1 мая

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Сегодня, 25 февраля, состоялся Совет глав муниципальных образований Пермского края под председательством губернатора Максима Решетникова. Одним из ключевых вопросов стала реализация проекта «Муниципальные дороги».

Как отметил глава Прикамья Максим Решетников, в этом году на приведение в порядок муниципальных дорог направляется 4,5 млрд руб., в том числе более 3,5 млрд руб. из краевого бюджета.

«В краевой минтранс поступили заявки на всю сумму субсидий от 43 из 46 муниципальных образований. В данный момент большинство территорий активно заходят в стадию конкурсных процедур. При этом есть три территории, которые ещё не подали заявки на более чем 267 млн руб. Коллеги, нужно поторопиться, есть буквально неделя — до 1 марта, чтобы заявки подать. А 1 мая подрядчики уже должны выйти на объекты», — подчеркнул губернатор.

При этом, как уточнил министр транспорта Пермского края Николай Уханов, Губаха к началу заседания подала заявки на всю направляемую сумму, а Пермь и Гремячинск должны подать заявки до 1 марта.

Из Дорожного фонда 1,325 млрд руб. предполагается направить на дороги краевой столицы, 153 млн руб. — Березников, 101,8 млн руб. — Соликамска. Важно отметить, что в этом году объединившиеся в 2018 году территории получат дополнительные средства на ремонт дорог. Восемь объединившихся в прошлом году территорий в общей сложности получат дополнительно 200 млн руб. из Дорожного фонда. Так, удвоят бюджет на дороги Горнозаводского, Гремячинского, Оханского, Кизеловского районов, а также Березниковского и Соликамского городских округов.

По словам главы минтранспорта Пермского края Николая Уханова, в этом году большая часть муниципалитетов подала заявки на весь объём направляемых из бюджета средств. В частности, Николай Уханов отметил, что администрацией Перми ещё не объявлены конкурсные процедуры на сумму 260 млн руб., которые предусмотрены последними поправками в бюджет. Их депутаты Законодательного собрания приняли 22 февраля.

При этом часть муниципалитетов уже успела объявить аукционы на запланированные виды работ. В числе передовиков — Лысьва, Пермь, Губаха, Юсьвинский, Пермский, Кишертский, Очёрский и Добрянский районы.

По рекомендации краевого минтранса до 1 апреля муниципалитеты должны заключить контракты с подрядчиками по всем запланированным к ремонту объектам, а с 1 мая уже должны начаться работы. Завершение ремонтно-строительного сезона на муниципальных дорогах запланировано на 1 сентября.